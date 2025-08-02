Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что означают недавние угрозы Медведева?

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил американскому военному командованию разместить две атомные подводные лодки США "в соответствующих регионах" после "крайне провокационных заявлений" Дмитрия Медведева. Перед этим Трамп также призвал Медведева "следить за словами" и отметил, что тот "зашел на очень опасную территорию".

Медведев ответил Трампу в тот же день, заявив, что Россия "делает все правильно" и продолжит двигаться своим путем.

Кремль продолжил ядерные угрозы в адрес США еще до приказа о размещении американских подводных лодок 1 августа, что свидетельствует: угрозы Медведева являются частью более широкой кампании ядерного шантажа со стороны Кремля,

– отметили в ISW.

В тот же день Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу с журналистами, чтобы продвигать кремлевские нарративы о войне в Украине.

Лукашенко раскритиковал усилия Трампа, направленные на то, чтобы привлечь Россию к переговорам и найти способ завершить войну. Он заявил, что Трамп должен действовать "осторожно" и что невозможно "диктовать правила" во время военного столкновения, "особенно ядерной державе" вроде России.

По словам аналитиков, кремлевские чиновники регулярно используют ядерный шантаж в рамках своей кампании рефлексивного контроля, чтобы заставить Запад принимать решения, выгодные России. Москва также неоднократно использовала инсценированные встречи с Лукашенко для передачи косвенных ядерных угроз.

В ISW добавили, что угрозы Медведева от 31 июля также являются частью этой стратегии: Путин часто использует заместителя председателя Совета безопасности для усиления агрессивной риторики, направленной на нагнетание паники среди западных лидеров и уменьшение поддержки Украины.

Институт изучения войны (ISW) продолжает считать, что провокационные заявления Медведева – это, вероятно, элемент централизованной кремлевской информационной стратегии. Путин мог бы цензурировать заявления Медведева, если бы захотел, ведь Кремль координирует официальные заявления и контролирует информационное пространство, интернет и медиа в России,

– говорится в отчете.

Напомним, недавно Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты полностью готовы к ядерной войне с Россией, если придется. По его словам, в сторону США "была высказана угроза", которую в Вашингтоне считают неуместной.