Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, отметив, что, вероятно, речь идет о подводных лодках типа "Огайо". Они являются пусковыми платформами для десятков ракет, которые могут поразить десятки целей на территории России.

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Почему Трамп именно так ответил на слова Медведева?

Как отметил Жовтенко, переброска двух субмарин – пощечина для России. Дональд Трамп абсолютно правильно отреагировал на неадекватные угрозы от Медведева. Еще раньше Штаты впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Великобритании.

Это очень четкие сигналы со стороны США. Надо понимать, что Медведев никакого веса не имеет. Но все вынуждены реагировать на его должность. Совбез России – совещательный орган, который должен советовать в стратегических вопросах и вопросах безопасности,

– отметил Жовтенко.

Кроме того, Трамп реагирует на возможные попытки России расшатать ситуацию на восточном фланге НАТО. Соединенные Штаты дают знать России, что они из Европы никуда не уходят. А в случае нападения они имеют инструменты, чтобы отреагировать на агрессию.

Добавим, недавно Медведев пригрозил Соединенным Штатам войной из-за того, что Трамп устанавливает дедлайны для Путина. Президент США сразу на это отреагировал.