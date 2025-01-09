Могут ли оштрафовать 17-летних парней, которые с 1 января до 31 июля не стали на учет призывников, ответил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член оборонного комитета Рады Федор Вениславский, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо".

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"Будут привлекать к административной ответственности"

Верховная Рада 9 января приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Федор Вениславский, комментируя документ, отметил, что подростки, которые не станут на воинский учет в 17-летнем возрасте, должны будут заплатить штраф.

Если установлен факт административного правонарушения и нет обстоятельств, которые исключают привлечение к административной ответственности, такое лицо может быть привлечено к административной ответственности,

– отметил член оборонного комитета Рады.

По его словам, сумма взыскания составит 17 тысяч гривен для тех, кто нарушил сроки регистрации.

Законопроект дает возможность ребятам, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет, становиться на учет или лично в ТЦК, или через электронный кабинет в приложении Резерв+, то есть, независимо от места пребывания.

В то же время 17-летние граждане, которые не стали на воинский учет призывников в необходимый период, могут стать на него только после личного прибытия в ТЦК.

К слову, 18-летние юноши за рубежом смогут стать на учет, не приезжая в Украину.