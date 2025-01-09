Парни, которым исполняется 18 лет, смогут стать на учет, не приезжая в Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

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ВРУ поддержала законопроект №12076

Законопроект №12076 поддержали 298 депутатов.

"Этот законопроект позволяет юношам, которым сейчас исполняется 18 лет за границей, стать на учет, не приезжая в Украину", – сообщил нардеп Гончаренко.

Они смогут это сделать через Резерв+, добавила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Еще 8 месяцев назад в "Резерв+" мало кто верил. А сегодня это почти 4 миллиона пользователей и пример успешной реализации цифрового государственного сервиса. Проект получил защиту и поддержку с трибуны Верховной Рады, что подчеркивает его важность для общества", – написала она.

Также к этому закону была принята правка о мобилизации женщин. Она будет добровольной.