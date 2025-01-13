Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий офицера Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Натальи Киндратив для KyivFM.

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Имеют ли право представители ТЦК сами задерживать людей

Наталья Киндратив отметила, что в группы оповещения, которые работают на улицах, как можно увидеть, как минимум входит еще полиция. Именно функция полиции – разбираться с людьми, которые оказывают сопротивление.

Офицер отметила, что если группа оповещения обнаруживает человека, который является нарушителем правил воинского учета или который находится в розыске, то ему предлагают пройти в ближайший ТЦК и СП для того, чтобы сверить данные или для того, чтобы пройти ВЛК.

Если человек начинает отказываться или сопротивляться, то осуществлять административное задержание по закону, согласно постановлению, имеет право только Национальная полиция,

– отметила представительница Сухопутных войск.

То есть задерживать граждан во время оповещения в общественных местах не входит в функции работников ТЦК. И если представители территориальных центров комплектования это делают, то они нарушают законодательство.

К слову, Наталья Киндратив также пролила свет на то, раздают ли повестки только безработным мужчинам. Представительница Сухопутных войск отметила, что сегрегации безработных нет, а сотрудники ТЦК проводят мероприятия оповещения как в общественных местах, на улицах, так и на предприятиях.