Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар офіцерки Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталії Кіндратів для KyivFM.

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Чи мають право представники ТЦК самі затримувати людей

Наталія Кіндратів наголосила, що в групи оповіщення, які працюють на вулицях, як можна побачити, як мінімум входить ще поліція. Саме функція поліції – розбиратися з людьми, які чинять супротив.

Офіцерка зазначила, що якщо група оповіщення виявляє людину, яка є порушником правил військового обліку або яка перебуває в розшуку, то їй пропонують пройти до найближчого ТЦК та СП для того, щоб звірити дані чи для того, щоб пройти ВЛК.

Якщо людина починає відмовлятися або чинити спротив, то здійснювати адміністративне затримання згідно з законом, згідно з постановою, має право лише Національна поліція,

– наголосила представниця Сухопутних військ.

Тобто затримувати громадян під час оповіщення у громадських місцях не входить у функції працівників ТЦК. І якщо представники територіальних центрів комплектування це роблять, то вони порушують законодавство.

До слова, Наталія Кіндратів також пролила світло на те, чи роздають повістки лише безробітнім чоловікам. Представниця Сухопутних військ наголосила, що сегрегації безробітних немає, а співробітники ТЦК проводять заходи оповіщення як у громадських місцях, на вулицях, так і на підприємствах.