За словами офіцерки Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталії Кіндратів, сегрегації безробітніх немає, передає 24 Канал.

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Мобілізовують не лише безробітніх

Військова підкреслила, що співробітники ТЦК проводять заходи оповіщення як у громадських місцях, на вулицях, так і на підприємствах. Вони надсилають також розпорядження про виклик військовозобов'язаних працівників певного підприємства. "Просто ця частина роботи не така помітна, як у громадських місцях", – зазначила офіцерка.

Також Кіндратів прокоментувала скандали навколо ТЦК та СП. Вона зазначила, що територіальні центри комплектації є частиною ЗСУ. Ворогові вигідно, щоб українці сприймали ТЦК як щось окреме, тому він робить різні інформаційні вкиди.