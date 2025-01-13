По словам офицера Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Натальи Киндратив, сегрегации безработных нет, передает 24 Канал.

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Мобилизуют не только безработных

Военная подчеркнула, что сотрудники ТЦК проводят мероприятия оповещения как в общественных местах, на улицах, так и на предприятиях. Они присылают также распоряжения о вызове военнообязанных работников определенного предприятия. "Просто эта часть работы не такая заметная, как в общественных местах", – отметила офицерка.

Также Киндратив прокомментировала скандалы вокруг ТЦК и СП. Она отметила, что территориальные центры комплектации являются частью ВСУ. Врагу выгодно, чтобы украинцы воспринимали ТЦК как нечто отдельное, поэтому он делает различные информационные вбросы.