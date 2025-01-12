Об этом рассказывает 24 Канал. Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации до 7 февраля 2025 года.

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Призывной возраст в Украине в 2025 году

9 октября 2024 года парламент принял ряд законодательных изменений, касающихся военной службы. В 2023 году правительство отменило срочную службу, а с 2025 года будет введена базовая военная служба для гражданских.

Законодательные изменения уменьшили призывной возраст с 27 до 25 лет. То есть, в 2025 году призывной возраст начинается с 25 лет.

В то же время согласно принятому законопроекту №11379-д:

Мужчины от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только добровольно по контракту.

Для тех, кто ранее имел статус ограниченно годных, но после июня 2024 года был признан годным, предусмотрено освобождение от мобилизации.

Отдельные категории, например офицеры запаса или те, кто закончил военную кафедру, могут быть призваны на службу.

Когда нужно стать на воинский учет

Согласно новому порядку воинского учета, принятого в конце 2022 года, мужчины должны становиться на учет в год, когда им исполняется 17 лет. Например, если в 2024 году человеку исполнилось 16 лет, то в 2025 году он должен стать на учет.

Кто должен стать на учет в 2025 году:

Все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней после вступления в силу закона должны явиться в ТЦК, ЦНАП или воспользоваться приложением Резерв+.

Мужчины, которые проходят службу в правоохранительных органах или таможенной службе, должны стать на учет в ТЦК по месту жительства в течение 60 дней.

Граждане, которые находились за границей более трех месяцев, после возвращения должны обязательно зарегистрироваться в ТЦК.

Согласно, призывной возраст в Украине в 2025 году начинается с 25 лет, однако мобилизация мужчин до этого возраста возможна только на добровольной основе.