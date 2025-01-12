Как будет считаться стаж к пенсии во время военной службы

В соответствии с законом о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, в стаж работы во время прохождения военной службы в особый период засчитывается право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, передает 24 Канал.

Читайте также Вы и не знали: кто из украинцев может получить сразу две пенсии

В то же время стоит помнить, что это в том случае, если на момент призыва на военную службу в особый период лицо работало по профессии или занимало должность.

Кроме того, время прохождения военной службы в особый период не должно превышать имеющегося стажа работы, что дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Напоминаем! Право на пенсию по возрасту в 2025 году имеют лица, которым исполнилось 60 лет, но при наличии не менее 32 лет страхового стажа, в 63 года, но если есть не менее 22 лет страхового стажа, 65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.