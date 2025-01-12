Як рахуватиметься стаж до пенсії під час військової служби

Відповідно до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, до стажу роботи під час проходження військової служби в особливий період зараховується право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, передає 24 Канал.

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Водночас варто пам'ятати, що це у тому випадку, якщо на момент призову на військову службу в особливий період особа працювала за професією або займала посаду.

Крім того, час проходження військової служби в особливий період не повинний перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Нагадуємо! Право на пенсію за віком у 2025 році мають особи, яким виповнилося 60 років, але за наявності не менше 32 років страхового стажу, у 63 роки, але якщо є не менше 22 років страхового стажу, 65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.