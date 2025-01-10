Хто може отримати дві пенсії одразу

Допомога від держави передбачається для людей похилого віку з інвалідністю, пише 24 канал з посиланням на Департамент соціального захисту населення.

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В Україні державна соціальна допомога призначається особам з інвалідністю з дитинства І, II, III групи. Також її надають дітям з інвалідністю.

Розмір виплати такий:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 2361,00 гривень.

особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 1888,80 гривень.

особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 1416,60 гривень.

Зверніть увагу! Крім того, на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1 652,7 гривні.

Хто ще може отримати другу пенсію

Також другу виплату можуть отримати особи з інвалідністю у випадку втрати годувальника. Це можливо, якщо людина, яка їх забезпечувала померла або загинула. Зокрема для цього особа з інвалідністю має бути непрацездатною.

У ПФУ нагадали, що до непрацездатних членів родини належать:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV;

діти до 18 років або старші від цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються, — до завершення навчання, але не довше 23 років;

діти-сироти — до 23 років;

чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Важливо! Особи з інвалідністю з дитинства та неповнолітні особи з інвалідністю віком мають право на одночасне одержання пенсії у разі втрати годувальника та державної соцдопомоги.