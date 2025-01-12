Про це розповідає 24 Канал. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025 року.

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Призовний вік в Україні у 2025 році

9 жовтня 2024 року парламент ухвалив низку законодавчих змін, які стосуються військової служби. У 2023 році уряд скасував строкову службу, а з 2025 року буде запроваджено базову військову службу для цивільних.

Законодавчі зміни зменшили призовний вік з 27 до 25 років. Тобто, у 2025 році призовний вік починається з 25 років.

Водночас згідно з ухваленим законопроєктом №11379-д:

Чоловіки від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані лише добровільно за контрактом.

Для тих, хто раніше мав статус обмежено придатних, але після червня 2024 року був визнаний придатним, передбачено звільнення від мобілізації.

Окремі категорії, як-от офіцери запасу чи ті, хто закінчив військову кафедру, можуть бути призвані на службу.

Коли потрібно стати на військовий облік

Відповідно до нового порядку військового обліку, ухваленого наприкінці 2022 року, чоловіки мають ставати на облік у рік, коли їм виповнюється 17 років. Наприклад, якщо у 2024 році людині виповнилося 16 років, то у 2025 році вона має стати на облік.

Хто має стати на облік у 2025 році:

Усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів після набуття чинності закону мають з’явитися до ТЦК, ЦНАП або скористатися застосунком Резерв+.

Чоловіки, які проходять службу у правоохоронних органах чи митній службі, повинні стати на облік у ТЦК за місцем проживання протягом 60 днів.

Громадяни, які перебували за кордоном понад три місяці, після повернення мають обов’язково зареєструватися в ТЦК.

Відповідно, призовний вік в Україні у 2025 році починається з 25 років, проте мобілізація чоловіків до цього віку можлива лише на добровільній основі.