Отметим, что право на отсрочку определяется статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.

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Кто сможет получить отсрочку в 2025 году

Отсрочка от мобилизации в Украине доступна таким категориям граждан:

военнообязанным, имеющим бронирование;

лицам с подтвержденной инвалидностью любой группы;

военнообязанным, временно непригодным к службе (отсрочка предоставляется по состоянию здоровья);

лицам, которые ухаживают за близкими родственниками, имеющих первую или вторую группу инвалидности;

родственникам погибших во время АТО или войны, а также пропавших без вести, если погибшие или пропавшие были участниками боевых действий или обеспечивали их проведение;

лицам, воспитывающим трех или более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов.

Кроме этого, мобилизации не подлежат педагоги и научные работники, имеющие научную степень и работающие в учебном заведении минимум на 3/4 ставки. А также студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме и получающие профессиональное, профессиональное предвысшее или высшее образование.

Стоит отметить, что отсрочка от призыва также предоставляется народным депутатам, судьям Конституционного суда, членам Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Счетной палаты.