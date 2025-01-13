Недавно огласку получил случай, который произошел на Николаевщине. Там ТЦК мобилизовал работника, который был забронирован. Оказалось, что бронь ему аннулировали, поскольку государственный заказ для предприятия отменили, передает 24 Канал.

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Новые правила бронирования

Согласно постановлению Кабмина под номером 1332, бронировать своих работников могут предприятия, важные для экономики и те, которые предоставляют услуги для ВСУ. Также они должны соответствовать двум обязательным критериям критичности и одному на выбор. Выбрать критерии, по которым она должна признаваться критической, компании нужно было в течение 10 дней со дня вступления в силу постановления. Кроме того, предприятия имеют 3 месяца на то, чтобы подтвердить статус критических.

Бронь, которую выдали работнику до 1 декабря 2024 года, будет действительной не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

Те лица, которых компания подаст на бронирование, попадают на специальный военный учет. Бронь им предоставят, если они:

работают в критической компании;

месячная зарплата не менее 2,5 минимальных зарплат;

состоят на воинском учете;

обновили свои персональные данные;

не находятся в розыске;

Компания может забронировать до 50 процентов работников, пригодных к военной службе.

На время действия отсрочки работник может покинуть страну, предъявив соответствующие документы.

Обратите внимание! Бронирование не отменяет прохождения ВЛК. Если забронбований првцивник был признан ограниченно годным к службе в военное время, то он должен пройти ВЛК до 4 февраля 2025 года.

Работник теряет бронь, когда завершается срок действия его отсрочки. Также он потеряет бронь, если его уволят с предприятия, в котором ее предоставили.