С 1 декабря бронировать работников от мобилизации могут предприятия, которые соответствуют двум обязательным критериям критичности и одному на выбор. Те заводы и компании, у которых срок действия о признании их критичности завершился 30 ноября, должны пройти проверку на соответствие новым критериям до 28 февраля 2025 года, чтобы и в дальнейшем иметь возможность бронировать работников, передает 24 Канал.

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Какого работника могут забронировать

Бронь могут выдать работнику критически важного предприятия, если он:

уточнил учетные данные и находится на воинском учете;

не находится в розыске;

получает официальную зарплату размером не менее 20 000 гривен.

Отсрочки по бронированию, предоставленные до 1 декабря, останутся в силе не дольше, чем до 28 февраля 2025. В дальнейшем нужно будет перебронировать работника по новым правилам через Дію. Рассмотрение списков работников, поданных на бронирование, составит 72 часа.

Сколько будет действовать бронь от мобилизации

Предприятия, которые обеспечивают потребности ВСУ, могут бронировать работников не дольше чем на срок действия контракта по предоставлению услуг для армии.

Те организации, которые важны для экономики, могут бронировать работников не дольше, чем на 12 месяцев.

Работником теряется бронь при следующих условиях:

окончание срока действия отсрочки;

завершение производства товаров / выполнения работ для обеспечения потребностей ВСУ;

ликвидация предприятия или потеря им статуса критически важного;

увольнение работника с предприятия, в котором получена отсрочка по бронированию;

временное прекращение действия трудового договора;

обоснованное представление руководителя предприятия;

получение отсрочки по другим причинам;

прекращение заключенного договора или окончание срока назначения на должность;

невыполнение работ по разминированию в течение 6 месяцев (для операторов противоминной деятельности).

Если решение об аннулировании бронирования принимает руководитель предприятия, он лично или уполномоченное им лицо подает соответствующее заявление в электронной форме через портал Дія. Аннулирование брони и перевод военнообязанного на общий воинский учет осуществляется в автоматическом режиме.