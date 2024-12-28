Мужчин с 18 до 25 лет без военного образования и опыта службы в армии считают призывниками. Их не мобилизуют в Вооруженные силы, за исключением отдельных случаев, передает 24 Канал.

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Кого призовут до конца 2024 года

Согласно закону, мобилизации подлежат военнообязанные лица, которых ВВК признала годными к службе и которые не имеют оснований для отсрочки и бронирования.

В ВСУ могут призвать мужчин от 18 до 60 лет, которые отслужили в армии и /или закончили военный вуз. Их называют военнообязанными.

Граждан с 25 – 60 лет, которые не имеют ни опыта службы в армии, ни военного образования, тоже мобилизуют.

К слову, в соответствии с директивой, принятой в Сухопутных войсках, мужчины в возрасте 50 – 60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному распоряжению Генштаба учитывая дефицитные военно-учетные специальности или для нужд тыловых подразделений.