Так, член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады, народный депутат Федор Вениславский уточнил, при каких условиях теперь будет происходить призыв мужчин старше 50 лет, передает 24 Канал.

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Что говорят в Раде

Нардеп подчеркнул, что мужчин от 50 до 60 лет будут мобилизовать только при двух условиях.

если они имеют дефицитные военно-учетные специальности;

если речь идет о тыловых подразделениях, как пример, поваров, ремонтников.

Вениславский объяснил, что обновление правил связано с тем, что подразделения фактически отказываются брать военнообязанных в возрасте от 50 лет.

"Если у них нет важной военно-учетной специальности, смысла в их мобилизации сейчас нет", – подчеркнул чиновник. Он добавил, что обычно по состоянию здоровья и физической подготовке мужчины старше 50 лет неспособны выполнять боевые задачи.

Вениславский уточнил, что на практике "количество таких мобилизованных минимально". Ведь подавляющее большинство военных подразделений являются штурмовыми, а после 50 лет "мало граждан пригодны для штурмовиков".

Обратите внимание! На законодательном уровне не закреплено, что мужчин от 50 лет не мобилизуют. Военнообязанными остаются все мужчины от 18 до 60 лет. Решение о мобилизации принимает Генеральный штаб, учитывая потребности.

Что говорят в ТЦК

В Волынском областном ТЦК и СП решили сделать разъяснения относительно "сенсации" вокруг новости, что якобы мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать. В военкомате отметили, что это не соответствует действительности.

Запрета относительно призыва на военную службу граждан данной возрастной категории нет.

Есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования,

– отметили в ТЦК.

Граждане старше 50 лет подлежат мобилизации на общих условиях.

В военкомате отметили, что во время мобилизации основное внимание уделяется определению пригодности к службе по состоянию здоровья, военной специальности и имеющемуся опыту.

"Если лицо старше 50 лет соответствует вышеуказанным критериям, оно может быть мобилизовано для выполнения задач, связанных с обороной государства", – подытожили в ТЦК.