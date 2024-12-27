Согласно новому постановлению Кабмина, все отсрочки от призыва на военную службу, предоставленные решениями Минэкономики и через Дію, действительны не дольше чем до 28 февраля 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение первого вице-премьер-министра Украины – Министра экономики Юлии Свириденко.

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Какие предприятия могут бронировать работников

Министр напомнила, что алгорим признания предприятий критическими не меняется. Впрочем, если раньше им нужно было соответствовать любым трем из восьми критериев, то теперь два из них будут обязательны:

Средняя зарплата в предприятии должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты. Зарплата именно того работника, которого бронирует предприятие должна быть тоже не менее 2,5 минимальных зарплат.

Предприятие не должно иметь задолженности по уплате всех налогов.

Третий критерий предприятие выбирает самостоятельно из тех, которые указаны в постановлении №76 или в региональных или отраслевых критериях.

К слову, нардеп Богдан Кицак заявил, что значительная часть людей, которые были забронированы ранее, потеряют этот статус из-за новых требований.