В новом постановлении правительства предусмотрено, что все отсрочки от призыва на военную службу, предоставлены решениями Минэкономики и через Дію, действующие не дольше чем до 28 февраля 2025 года. В эфире Киев24 нардеп и член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак рассказал, что это означает, передает 24 Канал.

Смотрите также В Раде отреагировали на участие добровольцев в мобилизации

Будет меньше забронированных работников

Кицак объяснил изменения в бронировании работников предприятий. Он указал, что в документе есть ключевая норма, которая приведет к тому, что значительное количество людей, которые ранее были забронированы, потеряют такой статус вообще.

Работник, которого предприятие подает на бронирование, теперь должен не просто получать зарплату не менее 20 тысяч гривен. Он должен был работать на предприятии до 18 мая 2024 года. Если человек устроился в критическое учреждение после этой даты, то он не может получить бронь.

По словам нардепа, это означает, что среди того количества забронированных, которая была до принятия Кабмином соответствующего постановления, значительная часть будет лишена статуса бронирования.

К слову, правительство обновило порядок бронирования работников от мобилизации, чтобы уменьшить злоупотребления на критически важных предприятиях. Новые правила требуют, чтобы предприятия соответствовали двум обязательным критериям.