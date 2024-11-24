Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его комментарий для Radio NV. Дискуссия обострилась после инцидента в поселке Счастливое Киевской области, где во время рейда ТЦК произошла стрельба.

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Имеют ли добровольческие формирования право помогать ТЦК в мобилизации

Вениславский объяснил, что речь идет не о добровольческих формированиях территориальной обороны, которые являются частью сектора нацбезопасности, а о добровольческих формированиях по охране правопорядка.

Они имеют законодательный статус, который позволяет им обеспечивать общественный порядок в пределах соответствующей общины.

С юридической точки зрения, добровольческие формирования общественного порядка не могут самовольно проводить любые действия в отношении граждан, кроме борьбы с нарушениями общественного порядка,

– отметил депутат.

Он добавил, что местные органы власти могут предоставлять добровольческим формированиям полномочия помогать ТЦК, если это согласовано на правовых основах.

Однако пока не известно, были ли соблюдены все правовые нормы во время инцидента на Киевщине.

Для выяснения ситуации Комитет по вопросам нацбезопасности пригласит представителей военного руководства, в частности Командования Сухопутных войск, которое координирует работу ТЦК.

В Раде хотят понять, является ли системной практика привлечения добровольческих формирований к мобилизационным рейдам.

Мы хотим знать, на каких основаниях такие формирования помогают ТЦК, и соответствует ли это действующему законодательству,

– подытожил Вениславский.

Ситуация остается открытой, а решение о правомерности действий добровольцев будет зависеть от выводов военного руководства и профильного комитета парламента.

Что произошло в Счастливом

15 ноября, в телеграмм-каналах Киевщины появилось видео, на котором якобы работник ТЦК стреляет в грузчика склада в селе Счастливое, преследуя его.

Позже выяснилось, что стрелял представитель добровольческого формирования, который был с работниками ТЦК.