Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його коментар для Radio NV. Дискусія загострилася після інциденту у селищі Щасливе на Київщині, де під час рейду ТЦК сталася стрілянина.

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Чи мають добровольчі формування право допомагати ТЦК у мобілізації

Веніславський пояснив, що йдеться не про добровольчі формування територіальної оборони, які є частиною сектору нацбезпеки, а про добровольчі формування з охорони правопорядку.

Вони мають законодавчий статус, який дозволяє їм забезпечувати громадський порядок у межах відповідної громади.

З юридичної точки зору, добровольчі формування громадського порядку не можуть самовільно проводити будь-які дії щодо громадян, крім боротьби з порушеннями громадського порядку,

– зазначив депутат.

Він додав, що місцеві органи влади можуть надавати добровольчим формуванням повноваження допомагати ТЦК, якщо це узгоджено на правових засадах.

Однак поки що не відомо, чи були дотримані всі правові норми під час інциденту на Київщині.

Для з'ясування ситуації Комітет з питань нацбезпеки запросить представників військового керівництва, зокрема Командування Сухопутних військ, яке координує роботу ТЦК.

У Раді хочуть зрозуміти, чи є системною практика залучення добровольчих формувань до мобілізаційних рейдів.

Ми хочемо знати, на яких підставах такі формування допомагають ТЦК, і чи це відповідає чинному законодавству,

– підсумував Веніславський.

Ситуація залишається відкритою, а рішення щодо правомірності дій добровольців залежатиме від висновків військового керівництва та профільного комітету парламенту.

Що відбулося у Щасливому

15 листопада, у телеграм-каналах Київщини з'явилося відео, на якому нібито працівник ТЦК стріляє у вантажника складу у селі Щасливе, переслідуючи його.

Пізніше з'ясувалося, що стріляв представник добровольчого формування, який був з працівниками ТЦК.