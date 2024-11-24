В повестке определена дата, место и время, когда военнообязанный должен прийти в районный военкомат. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Николаевского ТЦК, передает 24 Канал.

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Чем грозит неявка в ТЦК

Если у человека есть уважительные причины, чтобы не прибыть вовремя, то в течение трех суток он должен сообщить об этом ТЦК. А потом у гражданина есть еще 7 дней, чтобы таки прибыть в военкомат и предоставить документы, которые будут подтверждать весомость причин, по которым не удавалось прибыть вовремя.

К уважительным причинам относятся: стихийное бедствие, боевые действия, болезнь, смерть близкого человека.

Неприбытие в ТЦК без уважительной причины может стоить нарушителю от 17 000 до 25 500 гривен. Штраф за неявку в ТЦК нужно оплатить в течение 15 дней, иначе он удваивается, а постановление может быть выполнено принудительно Государственной исполнительной службой Украины.