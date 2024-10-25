Адвокат судебной практики ЮКК "Де-Юре" Владислав Мартынчук прокомментировал, что грозит в таком случае. Его объяснения опубликовали "Факты ICTV".

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Что грозит за неявку в ТЦК по повестке

По словам Мартынчука, если лицо подписало повестку и не явилось в ТЦК, то ему придется заплатить штраф – от 17 000 до 25 500 гривен.

Впрочем, законодательство предусматривает ряд уважительных причин неявки в ТЦК, по которым можно избежать ответственности.

Среди них:

стихийное бедствие;

болезнь;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

смерть близкого родственника.

Однако, в случае неприбытия по уважительным причинам в ТЦК и СП необходимо безотлагательно (но не позднее, чем в течение 3 дней) сообщить о наличии таких обстоятельств ТЦК и СП, а в дальнейшем появиться в течение 7 дней,

– отметил адвокат.

Привлекать ли к админответственности нарушителя решает ТЦК и СП. Они составляют постановление, которое можно обжаловать в суде. Если оно не будет обжаловано, то подлежит исполнению.

Штраф нужно оплатить в течение 15 дней с момента вручения постановления или в течение 15 дней с момента получения судебного решения об оставлении жалобы без рассмотрения. Если позже – штраф удваивается.

"В то же время постановление о наложении штрафа является исполнительным документом. Это означает, если штраф не будет уплачен добровольно, то постановление подлежит исполнению в принудительном порядке Государственной исполнительной службой Украины", – отметил адвокат.

В таком случае, под угрозой оказываются денежные средства, доходы и имущество должника.