Адвокат судової практики ЮКК "Де-Юре" Владислав Мартинчук прокоментував, що загрожує у такому випадку. Його пояснення опублікували "Факти ICTV".

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Що загрожує за неявку до ТЦК за повісткою

За словами Мартинчука, якщо особа підписала повістку та не з'явилася до ТЦК, то їй доведеться сплатити штраф – від 17 000 до 25 500 гривень.

Втім, законодавство передбачає низку поважних причин неявки до ТЦК, за якими можна уникнути відповідальності.

Серед них:

стихійне лихо;

хвороба;

воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки;

смерть близького родича.

Проте, у випадку неприбуття з поважних причин до ТЦК і СП необхідно невідкладно (але не пізніше, аніж протягом 3 днів) повідомити про наявність таких обставин ТЦК і СП, а надалі з'явитися протягом 7 днів,

– зазначив адвокат.

Чи притягувати до адмінвідповідальності порушника вирішує ТЦК і СП. Вони складають постанову, яку можна оскаржити у суді. Якщо вона не буде оскаржена, то підлягає виконанню.

Штраф потрібно сплатити протягом 15 днів з моменту вручення постанови або протягом 15 днів з моменту отримання судового рішення про залишення скарги без розгляду. Якщо пізніше – штраф подвоюється.

"Водночас постанова про накладення штрафу є виконавчим документом. Це означає, якщо штраф не буде сплачено добровільно, то постанова підлягає виконанню у примусовому порядку Державною виконавчою службою України", – зауважив адвокат.

У такому випадку, під загрозою опиняються грошові кошти, доходи та майно боржника.