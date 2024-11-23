В Верховной Раде предложили расформировать ТЦК и отправить их работников на фронт. По мнению нардепа Юлии Яцык, из них могут выйти минимум 10 бригад. Вместо военкоматов, она предлагает создать рекрутинговые центры из гражданских, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

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"Это игра против Украины"

Нардепа и члена комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского попросили прокомментировать эту идею. Он заявил, что во время войны распускать ТЦК – это предательство. Заявления своих коллег чиновник назвал не продуманными и такими, что вредят нацбезопасности Украины.

По словам Вениславского, на сегодня ТЦК обеспечивает 95 – 98 процентов выполнения мобилизационных мероприятий, которые нужны для пополнения новых резервов. Поэтому заявлять о роспуске военкоматов – "точно игра против Украины".

Нардеп отметил, что поддерживает рекрутинг, но пока он совершенно не может перекрыть все те мобилизационные мероприятия, которые выполняются ТЦК СП.

К слову, идею роспуска ТЦК ранее прокомментировали и в Минобороны.