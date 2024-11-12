Заявление Юлии Яцык передает 24 Канал со ссылкой на слова нардепа в эфире Ранок.LIVE.

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Зачем распускать ТЦК

Мы предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры из гражданских. Военнослужащие – работники ТЦК могут эффективно выполнять задачи в зоне боевых действий. Из сегодняшнего количества служащих ТЦК можно создать более десяти полноценных бригад,

– сказала Юлия Яцык.

Впрочем, депутат не назвала точное количество работников ТЦК на сегодня. Мол, эта информация для служебного пользования. Также она отказалась комментировать цифру 100 тысяч, которая фигурировала в СМИ, – указала только, что их "значительно меньше".

По словам Яцык, отчет на 130 страниц уже на сайте Верховной Рады.

Важно! Журналистам 24 Канала не удалось его найти, однако есть видео пресс-конференции, где он был представлен 12 ноября. А полное название ВСК, о которой говорится, – Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых комплектуются военнослужащими.

С идеей согласились не все

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко против расформирования ТЦК. По его мнению, мобилизация является основой пополнения войска, поэтому должен быть отдельный орган, который ее проводит.

Без ТЦК этого никто не сделает. Кто это сделает – народные депутаты? Нет. (...) Есть отдельные случаи, с которыми нужно бороться, но системно нужно проводить мобилизацию,

– сказал Костенко.