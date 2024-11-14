Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире "Суспільне Новини". По его словам, нынешний штат ТЦК значительно меньше, чем заявлялось в СМИ, и каждый работник выполняет специфические функции, которые необходимы для поддержания обороноспособности страны.

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Кто на самом деле работает в ТЦК

Представитель МОУ объяснил, что в составе ТЦК и СП сейчас работает 36 тысяч человек, тогда как общее количество должностей в штате предусматривает 48 тысяч.

Среди работающих почти 7 тысяч являются гражданскими. Лазуткин также уточнил, что из общего числа военнослужащих 18,5 тысяч имеют статус ограниченно годных к службе, а еще 3 тысячи являются женщинами.

Дмитрий Лазуткин обратил внимание на то, что значительная часть ограниченно годных военнослужащих, работающих в ТЦК, получили этот статус из-за ранений и боевых травм, полученных во время выполнения боевых задач.

Эти люди с оружием в руках защищали нашу Родину, и мы должны с уважением относиться к ним и их работе,

– подчеркнул он.

Новые боевые бригады из работников ТЦК

Лазуткин также прокомментировал заявление представителя Полтавского ТЦК Романа Истомина о том, что из работников ТЦК не удастся сформировать даже одну полноценную бригаду.

Он отметил, что с количественной точки зрения это возможно, однако отметил, что работники ТЦК имеют другие задачи, не менее важные для функционирования армии.

Можно по-разному относиться к коррупционным скандалам и неприятным моментам, но если будут введены реорганизационные мероприятия, то Минобороны прокоммуницирует их с общественностью,

– добавил он.

Также Лазуткин обратил внимание на то, что появление работников ТЦК и полиции в общественных местах не является "рейдами", а представляет собой обычные меры оповещения, направленные на информирование граждан.

А в случае нарушений правил воинского учета или законодательства со стороны граждан полиция имеет законные основания для задержания.