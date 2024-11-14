Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в етері "Суспільне Новини". За його словами, нинішній штат ТЦК значно менший, ніж заявлялося в ЗМІ, і кожен працівник виконує специфічні функції, які необхідні для підтримки обороноздатності країни.

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Хто насправді працює в ТЦК

Речник МОУ пояснив, що у складі ТЦК та СП наразі працює 36 тисяч осіб, тоді як загальна кількість посад у штаті передбачає 48 тисяч.

Серед працюючих майже 7 тисяч є цивільними. Лазуткін також уточнив, що із загального числа військовослужбовців 18,5 тисяч мають статус обмежено придатних до служби, а ще 3 тисячі є жінками.

Дмитро Лазуткін звернув увагу на те, що значна частина обмежено придатних військовослужбовців, що працюють у ТЦК, отримали цей статус через поранення та бойові травми, зазнані під час виконання бойових завдань.

Ці люди зі зброєю в руках захищали нашу Батьківщину, і ми повинні з повагою ставитися до них та їхньої роботи,

– підкреслив він.

Нові бойові бригади із працівників ТЦК

Лазуткін також прокоментував заяву речника Полтавського ТЦК Романа Істоміна про те, що з працівників ТЦК не вдасться сформувати навіть одну повноцінну бригаду.

Він зазначив, що з кількісного погляду це можливо, однак наголосив, що працівники ТЦК мають інші завдання, не менш важливі для функціонування армії.

Можна по-різному ставитися до корупційних скандалів і неприємних моментів, але якщо будуть запроваджені реорганізаційні заходи, то Міноборони прокомунікує їх з громадськістю,

– додав він.

Також Лазуткін звернув увагу на те, що поява працівників ТЦК та поліції в громадських місцях не є "рейдами", а представляє собою звичайні заходи оповіщення, що спрямовані на інформування громадян.

А у випадку порушень правил військового обліку або законодавства з боку громадян поліція має законні підстави для затримання.