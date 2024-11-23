Правительство обновило порядок бронирования от мобилизации. В Минэкономики объяснили основные изменения, передает 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлию Свириденко.

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Почему нужны изменения

По словам Свириденко, только 12 процентов украинских предприятий имеют статус критически важных. Впрочем, именно они являются основным источником поступлений средств для обороны государства. В 2022 – 2023 годах эти предприятия генерировали около 67 процентов доходов всех предприятий страны.

Министр объяснила, что обновление подходов к бронированию было сделано по результатам аудита. Тот показал, что в 5 процентах предприятий со статусом критичности в разных частях страны были обнаружены схожие признаки злоупотреблений несмотря на то, что статус критичности они получали в разных учреждениях. Так, были предприятия, которые после получения статуса критичности резко снизили зарплаты работникам, а некоторые – искали способы для сверхурочного увеличения забронированных.

Что нового

Чтобы минимизировать риск таких кейсов, отныне отраслевые и региональные критерии критичности будут согласовываться Минобороны и Минэкономики.

Алгоритм признания предприятий критическими не меняется. По-прежнему предприятие обращается в соответствующее Министерство или ОВА.

Но если раньше нужно было соответствовать любым трем из восьми критериев, то теперь два из них будут обязательны:

средняя зарплата в предприятии должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тысяч гривен на 15 ноября 2024 года). И также зарплата именно того работника, которого бронирует предприятие должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. "Не может быть такого, что человеку выплачивают минимальную зарплату исключительно ради бронирования. Если предприятие хочет иметь статус критического, должно платить зарплату официально, а не минималку официально, а остальное в тени", – отметила Свириденко.

предприятие не должно иметь задолженности по уплате всех налогов.

Третий критерий предприятие выбирает самостоятельно из тех, которые указаны в постановлении №76 или в региональных или отраслевых критериях.

Предприятие сможет подать заявку на разбронирование работника, в котором потеряло потребность, и вместо него бронировать действительно критических работников.

Критичность предприятия может быть аннулирована в случае наличия нарушений.

Чиновница подчеркнула, что все эти изменения заработают с 1 декабря.

Забронировать работников можно будет через Дія. Для этого предприятию надо будет подтвердить свою критичность, подав документы в ОВА или профильные министерства. Сделать это можно уже от сейчас.