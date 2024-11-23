Уряд оновив порядок бронювання від мобілізації. У Мінекономіки пояснили основні зміни, передає 24 Канал із посиланням на першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки України Юлію Свириденко.

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Чому потрібні зміни

За словами Свириденко, лише 12 відсотків українських підприємств мають статус критично важливих. Втім, саме вони є основним джерелом надходжень коштів для оборони держави. У 2022 – 2023 роках ці підприємства генерували близько 67 відсотків доходів всіх підприємств країни.

Міністерка пояснила, що оновлення підходів до бронювання було зроблене за результатами аудиту. Той показав, що у 5 відсотках підприємств зі статусом критичності в різних частинах країни були виявлені схожі ознаки зловживань попри те, що статус критичності вони отримували у різних установах. Так, були підприємства, які після отримання статусу критичності різко знизили зарплати працівникам, а деякі – шукали способи для понаднормового збільшення заброньованих.

Що нового

Щоб мінімізувати ризик таких кейсів, відтепер галузеві та регіональні критерії критичності будуть погоджуватися Міноборони та Мінекономіки.

Алгоритм визнання підприємств критичними не змінюється. Як і раніше підприємство звертається до відповідного Міністерства або ОВА.

Але якщо раніше потрібно було відповідати будь-яким трьом із восьми критерій, то тепер два з них будуть обов’язкові:

середня зарплата у підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тисяч гривень на 15 листопада 2024 року). І також зарплата саме того працівника, якого бронює підприємство має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. "Не може бути такого, що людині виплачують мінімальну зарплату суто заради бронювання. Якщо підприємство хоче мати статус критичного, має платити зарплату офіційно, а не мінімалку офіційно, а решту в тіні", – наголосила Свириденко.

підприємство не повинно мати заборгованості по сплаті усіх податків.

Третій критерій приємство обирає самостійно із тих, які зазначені у постанові №76 або в регіональних чи галузевих критеріях.

Підприємство зможе подати заявку на розбронювання працівника, у якому втратило потребу, і замість нього бронювати справді критичних працівників.

Критичність підприємства може бути анульована у разі наявності порушень.

Посадовиця підкреслила, що всі ці зміни запрацюють з 1 грудня.

Забронювати працівників можна буде через Дія. Для цього підприємству треба буде підтвердити свою критичність, подавши документи в ОВА чи профільні міністерства. Зробити це можна вже від зараз.