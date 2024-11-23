Про те, коли глава держави може підписати цей законопроєкт розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський в інтерв'ю "NV", повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Чи можуть мобілізувати після 50 років

Коли підпишуть законопроєкт № 11379-д

Веніславському невідомо точно, коли законопроєкт про звільнення від мобілізації українців віком до 25 років буде підписано, але він припускає, що це станеться зовсім скоро.

Я думаю, що найближчим часом цей законопроєкт точно має бути підписаний, давайте почекаємо. Я думаю, що це має бути дуже швидко,

– сказав він.

Нагадаємо, що законопроєкт № 11379-д забороняє мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних. Що стосується тих, хто належить до цієї категорії і кого вже встигли мобілізувати, то вони можуть бути звільнені в запас.