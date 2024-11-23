Згідно з новою директивою Генштабу Збройних Сил України, від мобілізації можуть бути звільнені чоловіки віком старше 50 років. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Волинський обласний ТЦК та СП.

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Чи можуть мобілізувати після 50 років

Згідно з оновленими правилами, мобілізація цієї вікової групи здійснюється лише в тому випадку, якщо особа має дефіцитні військово-облікові спеціальності, і це потребує видання окремого мобілізаційного розпорядження Генштабу.

Зверніть увагу! Раніше чоловіки від 50 до 60 років могли бути мобілізовані без додаткових обмежень, однак нині лише окремі категорії таких осіб підлягають призову. У разі мобілізації, чоловік має пред’явити особисто мобілізаційне розпорядження Генштабу, що підтверджує необхідність його призову.

Варто зазначити, що директива має лише рекомендаційний характер і не є юридично обов’язковою. Вона не змінює чинні норми законодавства, тому для того, щоб ці обмеження набули юридичної сили, Верховна Рада повинна ухвалити відповідні зміни до законів, зокрема до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і "Про військовий обов’язок і військову службу".

Тому до тих пір, поки ці зміни не наберуть чинності, мобілізація чоловіків віком 50 і більше років відбуватиметься згідно з чинним законодавством.