Согласно новой директиве Генштаба Вооруженных Сил Украины, от мобилизации могут быть освобождены мужчины в возрасте старше 50 лет. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Волынский областной ТЦК и СП.

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Могут ли мобилизовать после 50 лет

Согласно обновленным правилам, мобилизация этой возрастной группы осуществляется только в том случае, если лицо имеет дефицитные военно-учетные специальности, и это требует издания отдельного мобилизационного распоряжения Генштаба.

Обратите внимание! Ранее мужчины от 50 до 60 лет могли быть мобилизованы без дополнительных ограничений, однако сейчас только отдельные категории таких лиц подлежат призыву. В случае мобилизации, человек должен предъявить лично мобилизационное распоряжение Генштаба, подтверждающее необходимость его призыва.

Стоит отметить, что директива имеет лишь рекомендательный характер и не является юридически обязательной. Она не меняет действующие нормы законодательства, поэтому для того, чтобы эти ограничения приобрели юридическую силу, Верховная Рада должна принять соответствующие изменения в законы, в частности в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе".

Поэтому до тех пор, пока эти изменения не вступят в силу, мобилизация мужчин в возрасте 50 и более лет будет происходить согласно действующему законодательству.