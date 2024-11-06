Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточки законопроектов №12151 и №12152 на сайте Верховной Рады Украины.

К теме Кого не мобилизуют до конца 2024 года: объяснение адвоката

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

На сайте Верховной Рады в карточке законопроекта №12151 появилась информация, что 6 ноября Зеленский вернул со своей подписью закон о продлении срока действия военного положения в Украине.



Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения / Скриншот 24 Канала

Также с подписью президента был возвращен законопроект №12152. В нем содержались положения о продлении срока действия проведения всеобщей мобилизации в Украине.



Зеленский продлил мобилизацию в Украине / Скриншот 24 Канала

Таким образом военное положение и всеобщая мобилизация в Украине с 10 ноября продлеваются на 90 дней. То есть продлятся до 7 февраля 2025 года.

К слову, Верховная Рада приняла законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине 29 октября. За соответствующие законопроекты проголосовали 311 нардепов за военное положение и 304 за общую мобилизацию.