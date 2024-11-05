Адвокат Татьяна Савченко назвала группы граждан, которых не призовут в армию до конца 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Кого не мобилизуют до конца 2024 года

Адвокат Татьяна Савченко объяснила, что прежде всего мобилизовать не должны лиц с правом на отсрочку.

В армию также не должны отправлять забронированных лиц.

В этом же списке – граждане, которых признаны непригодными к военной службе в порядке приказа Минобороны. Речь идет об определенном перечне болезней, которые приводят к непригодности.

Кроме того, не могут призвать на службу тех, кто был признан непригодным или исключен из воинского учета (не по состоянию здоровья),

– отметила Татьяна Савченко.

Важно понимать, что "снято с воинского учета" и "исключено с воинского учета" – совершенно разные вещи. Когда лицо снято с учета, оно продолжает находиться в статусе военнообязанного, а потому должно проходить медицинскую комиссию, обновлять свои данные и тому подобное. Соответственно, сняться с учета можно на некоторое время, а затем вернуться обратно.

Исключают с воинского учета, когда:

человек умер или признан пропавшим без вести;

военнообязанный прекратил гражданство Украины;

человека признали непригодным к службе;

военнообязанный достиг предельного возраста для пребывания в запасе.

Заметьте, что граждане, которые не подлежат мобилизации до конца 2024 года в связи со снятием с воинского учета (если они не умерли и не пропали без вести), все же имеют военно-учетный документ, куда вносятся изменения относительно их статуса.