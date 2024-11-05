Адвокат Татьяна Савченко назвала группы граждан, которых не призовут в армию до конца 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
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Кого не мобилизуют до конца 2024 года
Адвокат Татьяна Савченко объяснила, что прежде всего мобилизовать не должны лиц с правом на отсрочку.
В армию также не должны отправлять забронированных лиц.
В этом же списке – граждане, которых признаны непригодными к военной службе в порядке приказа Минобороны. Речь идет об определенном перечне болезней, которые приводят к непригодности.
Кроме того, не могут призвать на службу тех, кто был признан непригодным или исключен из воинского учета (не по состоянию здоровья),
– отметила Татьяна Савченко.
Важно понимать, что "снято с воинского учета" и "исключено с воинского учета" – совершенно разные вещи. Когда лицо снято с учета, оно продолжает находиться в статусе военнообязанного, а потому должно проходить медицинскую комиссию, обновлять свои данные и тому подобное. Соответственно, сняться с учета можно на некоторое время, а затем вернуться обратно.
Исключают с воинского учета, когда:
- человек умер или признан пропавшим без вести;
- военнообязанный прекратил гражданство Украины;
- человека признали непригодным к службе;
- военнообязанный достиг предельного возраста для пребывания в запасе.
Заметьте, что граждане, которые не подлежат мобилизации до конца 2024 года в связи со снятием с воинского учета (если они не умерли и не пропали без вести), все же имеют военно-учетный документ, куда вносятся изменения относительно их статуса.