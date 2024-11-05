Адвокатка Тетяна Савченко назвала групи громадян, яких не призвуть до армії до кінця 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал із покликанням на УНІАН.

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Кого не мобілізують до кінця 2024 року

Адвокатка Тетяна Савченко пояснила, що насамперед мобілізувати не повинні осіб з правом на відстрочку.

До армії також не повинні відправляти заброньованих осіб.

У цьому ж списку – громадяни, яких визнано непридатними до військової служби в порядку наказу Міноборони. Йдеться про визначений перелік хвороб, які призводять до непридатності.

Крім того, не можуть призвати на службу тих, хто був визнаний непридатним чи виключений з військового обліку (не за станом здоров'я),

– зауважила Тетяна Савченко.

Важливо розуміти, що "знято з військового обліку" і "виключено з військового обліку" – абсолютно різні речі. Коли особу знято з обліку, вона продовжує перебувати в статусі військовозобов'язаного, а тому має проходити медичну комісію, оновлювати свої дані тощо. Відповідно, знятися з обліку можна на деякий час, а згодом повернутися назад.

Виключають з військового обліку, коли:

людина померла або визнана зниклою безвісти;

військовозобов'язаний припинив громадянство України;

людину визнали непридатною до служби;

військовозобов'язаний досяг граничного віку для перебування в запасі.

Зауважте, що громадяни, які не підлягають мобілізації до кінця 2024 року у зв'язку зі зняттям з військового обліку (якщо вони не померли і не пропали безвісти), все ж мають військово-обліковий документ, куди вносяться зміни щодо їхнього статусу.