Инструкции поступят на электронную почту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Екатерину Черногоренко, заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Смотрите также Рекрутинг через Резерв+: сколько людей уже воспользовались услугой и какие направления самые популярные

Кто первым получит отсрочку в Резерв+

Первыми инструкции на электронную почту получат студенты и аспиранты, которые заполняли форму на тестирование. Push-сообщений не будет, нужно проверить именно почту.

После них их получат люди с инвалидностью и многодетные.

Черногоренко отметила, что если у вас есть отсрочка, то продлить её можно только после окончания действия предыдущей. Двух активных отсрочек быть не может.

Впрочем, в сервисе тестируют и то, как отображаются уже имеющиеся отсрочки, а потому те, кто её имеют, тоже помогут в тестировании новой функции.

Услугу запустят для общественности всего через несколько дней.