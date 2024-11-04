Инструкции поступят на электронную почту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Екатерину Черногоренко, заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
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Кто первым получит отсрочку в Резерв+
Первыми инструкции на электронную почту получат студенты и аспиранты, которые заполняли форму на тестирование. Push-сообщений не будет, нужно проверить именно почту.
После них их получат люди с инвалидностью и многодетные.
Черногоренко отметила, что если у вас есть отсрочка, то продлить её можно только после окончания действия предыдущей. Двух активных отсрочек быть не может.
Впрочем, в сервисе тестируют и то, как отображаются уже имеющиеся отсрочки, а потому те, кто её имеют, тоже помогут в тестировании новой функции.
Услугу запустят для общественности всего через несколько дней.