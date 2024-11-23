О том, когда глава государства может подписать этот законопроект рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский в интервью "NV", сообщает 24 Канал.

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Когда подпишут законопроект № 11379-д

Вениславскому неизвестно точно, когда законопроект об освобождении от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет будет подписан, но он предполагает, что это произойдет совсем скоро.

Я думаю, что в ближайшее время этот законопроект точно должен быть подписан, давайте подождем. Я думаю, что это должно быть очень быстро,

– сказал он.

Напомним, что законопроект № 11379-д запрещает мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус "ограниченно годных. Что касается тех, кто относится к этой категории и кого уже успели мобилизовать, то они могут быть уволены в запас.