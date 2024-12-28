З 1 грудня бронювати працівників від мобілізації можуть підприємства, які відповідають двом обов'язковим критеріям критичності і одному на вибір. Ті заводи і компанії, у яких строк дії про визнання їх критичності завершився 30 листопада, мають пройти перевірку на відповідність новим критеріям до 28 лютого 2025 року, аби й надалі мати змогу бронювати працівників, передає 24 Канал.

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Якого працівника можуть забронювати

Бронь можуть видати працівнику критично важливого підприємства, якщо він:

уточнив облікові дані та перебуває на військовому обліку;

не перебуває у розшуку;

отримує офіційну зарплату розміром не менше 20 000 гривень.

Відстрочки з бронювання, надані до 1 грудня, залишаться чинними не довше, ніж до 28 лютого 2025. Надалі потрібно буде перебронювати працівника за новими правилами через Дію. Розгляд списків працівників, поданих на бронювання, становитиме 72 години.

Скільки діятиме бронь від мобілізації

Підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ, можуть бронювати працівників не довше ніж на строк дії контракту із надання послуг для війська.

Ті організації, які важливі для економіки, бронюватимуть працівників не довше, ніж на 12 місяців.

Працівником втрачається бронь за таких умов:

закінчення терміну дії відстрочки;

завершення виробництва товарів / виконання робіт для забезпечення потреб ЗСУ;

ліквідація підприємства або втрата ним статусу критично важливого;

звільнення працівника з підприємства, в якому отримано відстрочку з бронювання;

тимчасове припинення дії трудового договору;

обґрунтоване подання керівника підприємства;

отримання відстрочки з інших причин;

припинення укладеного договору або закінчення строку призначення на посаду;

невиконання робіт з розмінування протягом 6 місяців (для операторів протимінної діяльності).

Якщо рішення про анулювання бронювання приймає керівник підприємства, він особисто або уповноважена ним особа подає відповідну заяву в електронній формі через портал Дія. Анулювання броні та переведення військовозобов'язаного на загальний військовий облік здійснюється в автоматичному режимі.