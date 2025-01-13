Нещодавно розголосу набув випадок, який стався на Миколаївщині. Там ТЦК мобілізував працівника, який був заброньований. Виявилося, що бронь йому анулювали, оскільки державне замовлення для підприємства скасували, передає 24 Канал.

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Нові правила бронювання

Відповідно до постанови Кабміну під номером 1332, бронювати своїх працівників можуть підприємства, важливі для економіки та ті, які надають послуги для ЗСУ. Також вони мають відповідати двом обов'язковим критеріям критичності та одному на вибір. Обрати критерії, за яким вона має визнаватися критичною, компанія мусила протягом 10 днів з дня набрання чинності постанови. Крім того, підприємства мають 3 місяці на те, аби підтвердити статус критичних.

Бронь, яку видали працівникові до 1 грудня 2024 року, буде дійсною не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

Ті особи, яких компанія подасть на бронювання, потрапляють на спеціальний військовий облік. Бронь їм нададуть, якщ вони:

працюють у критичній компанії;

місячна зарплата не менше 2,5 мінімальних зарплат;

перебувають на військовому обліку;

оновили свої персональні дані;

не перебувають у розшуку;

Компанія може забронюванти до 50 відсотків працівників, придатних до військової служби.

На час дії відстрочки працівник може покинути країну, пред'явивши відповідні документи.

Зверніть увагу! Бронювання не скасовує проходження ВЛК. Якщо забронбований првцівник був визнаний обмежено придатних до служби у воєнний час, то він має пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.

Працівник втрачає бронь, коли завершується термін дії його відстрочки. Також він втратить бронь, якщо його звільнять з підпримства, в якому її надали.