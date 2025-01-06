Історію про заброньованого працівника критично важливого підприємства, якого мобілізували, розповів нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко, передає 24 Канал.

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Чи справді бронювання не перешкода до мобілізації працівників

Нардеп розповів, що написав листа до Миколаївського ТЦК та СП, де відбувся даний інцидент. У військкоматі відповіли, що діяли в межах чинного законодавства.

Тепер можна, анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу що він був заброньований… Проблематика всієї цієї історії що тепер таку людину демобілізувати неможливо,

– висловив обурення Федієнко.

За його словами, навіть зарплата у 100 тисяч гривень не зможе убезпечити працівника від мобілізації.

Тим часом майор юстиції, помічник начальника центру з правової роботи, начальник юридичної служби Миколаївського ТЦК та СП Тетяна Кійко спростувала мобілізацію заброньованих працівників критично важливих підприємств. За її словами, такі ситуації можуть траплятися через технічні проблеми документообігу.

Щодо інциденту висловився і юрист з питань проходження військової служби Олександр Золотухін. Він пояснив, як могли анулювати відстрочку у заброньованого працівника. У ТЦК не було інформації, що працівник був заброньований.

Це могло статися із двох причин. За старими правилами, коли ще не було бронювання працівників через Дію, роботодавець був зобов'язаний повідомляти ТЦК про заброньованого працівника, який стоїть там на військовому обліку. Можливо, роботодавець цього не зробив.

Також, можливо, що працівник не мав з собою документів, які підтверджують це бронювання. Перед тим, як йти в ТЦК за повісткою чи для уточнення даних, чи то для проходження ВЛК, потрібно впевнитися, що у вас вказані відомості про бронювання.