Також планують розібратися, чому цей процес так затягнувся. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю керівника Офісу Президента України Ірину Верещук.

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Що планує робити уряд

Згідно із законом, усі громадяни, визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд у ВЛК до 4 лютого 2025 року. У разі невиконання цієї вимоги передбачено штрафи та інші юридичні наслідки.

Однак наразі понад мільйон осіб ще не пройшли відповідні медогляди. Багато з них не отримали викликів на ВЛК або не можуть їх отримати через значні черги в ТЦК. Така ситуація робить виконання встановлених термінів неможливим.

Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Потім (не зараз) будемо розбиратись, як так сталось і хто відповідальний за незадовільну організацію процесу,

– зазначила Верещук.

Аби розв'язати цю проблему, опрацьовуються законодавчі зміни, щоб продовжити строк для повторного медогляду.

Крім того, готуються нормативні зміни, щоб тимчасово не застосовувати штрафи до громадян, які не встигли пройти ВЛК.

Міноборони та МОЗ також працюють над покращенням організації роботи військово-лікарських комісій. Зокрема, йдеться про формування графіків, які дозволять опрацювати більшу кількість осіб, та про забезпечення своєчасних викликів на медогляд.

Верещук наголосила, що так чи інакше усі обмежено придатні повинні пройти повторний медогляд як цього вимагає закон.