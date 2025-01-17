Член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський нагадав, що "обмежено придатних" на проходження ВЛК ніхто не викликатиме. Вони мають зробити це самостійно, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Порушники сплатять штраф

Нардеп зауважив, що ті, хто не пройдуть ВЛК до 5 лютого 2025 року, отримають штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

За словами Веніславського, немає жодних юридичних підстав, щоб оскаржувати чи виправдовуватися, що протягом 9 місяців не було можливості пройти повторно ВЛК.

Посадовець підкреслив, той хто не виконав вимоги закону, далі буде притягатися до відповідальності за не виконання тих чи інших положень законодавства.

Нагадаємо, що 4 травня 2024 року законом було скасовано статус "обмежено придатний". Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, впродовж дев'яти місяців мали пройти повторний медичний огляд.