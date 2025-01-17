Офіцерка управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів розповіла, які критерії для мобілізації. Про це пише 24 Канал із посиланням на KyivFM.

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Кого можуть мобілізувати

За словами офіцерки, перевірка документів та оповіщення відбувається для всіх чоловіків від 18 до 60 років.

Якщо людина не має відстрочки, не має бронювання і не є виключеною з військового обліку за станом здоров'я, то таку людину обов'язково скеровують на проходження військово-лікарської комісії,

– пояснила вона.

Наталія Кіндратів зазначила, що основний критерій для мобілізації – відсутність відстрочки та придатність по стану здоров'я.

В Україні мобілізація не стосується осіб, виключених з військового обліку, які звільнені від військових зобов'язань. Виключення з військового обліку можливе у випадках, як-от смерть, досягнення 60 років, втрата громадянства, або непридатність до служби.