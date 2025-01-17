Офицер управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратив рассказала, какие критерии для мобилизации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на KyivFM.

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Кого могут мобилизовать

По словам офицера, проверка документов и оповещения происходит для всех мужчин от 18 до 60 лет.

Если человек не имеет отсрочки, не имеет бронирования и не является исключенным из воинского учета по состоянию здоровья, то такого человека обязательно направляют на прохождение военно-врачебной комиссии,

– объяснила она.

Наталья Киндратив отметила, что основной критерий для мобилизации – отсутствие отсрочки и пригодность по состоянию здоровья.

В Украине мобилизация не касается лиц, исключенных с воинского учета, которые освобождены от военных обязательств. Исключение с воинского учета возможно в случаях, таких как смерть, достижения 60 лет, потеря гражданства, или непригодность к службе.