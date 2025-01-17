Про це 24 Канал пише з посиланням на Національну поліцію. Подробиці обшуків обіцяють оприлюднити пізніше.

Дивіться також Від штрафів до обмеження волі: як карають ухилянтів, які намагаються нелегально перетнути кордон

Що відомо про обшуки в організаторів схем для перетину кордону

Працівники поліції нині проводять обшуки в 19 областях України. Нацполіція викрила сотні оборудок, за допомогою яких військовозобов'язані чоловіки могли незаконно перетинати кордон. Серед них – і переправлення поза межами пунктів пропуску, і підробка документів про стан здоровʼя, і фіктивні внесення в інформаційні системи та реєстри. Також організатори пропонують чоловікам підкупити службових осіб. Різноманітні схеми для виїзду за межі України чоловікам пропонували керівники лікарень, співробітники ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи.

Поліцейські обшукують понад 200 фігурантів у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними.



Обшуки показали, що дехто з організаторів використовує месенджери. Щоб заманити чоловіків призовного віку заплатити гроші для виїзду за кордон. За свої послуги виконавці просили оплату в доларах.

Поліцейські проводять обшуки в організаторів оборудок для нелегального перетину кордону / Фото Національної поліції

Статистика щодо нелегального перетину кордону військовозобов'язаними

У Державній прикордонній службі розповідають, що щоденно український кордон нелегально намагаються перетнути близько 10 чоловіків. Частіше за все громадяни тікають з України через зелену ділянку кордону, поза межами пунктів пропуску. Зробити це допомагають шахрайські групи, які надають схеми для втечі.

Зафіксовано найбільше випадків, коли чоловіки призовного віку намагалися незаконно перетнути український кордон з Молдовою та Румунією, а на кордонах з Угорщиною, Словаччиною та Польщею таких спроб значно менше.