Об этом в эфире "Киев24" рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко. По его словам, в ТЦК поступило указание, чтобы они пока не трогали тех ограниченно годных военнообязанных, кто не прошел повторное ВВК до 5 февраля, передает 24 Канал.

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Что сказал нардеп

По его словам, ТЦК не будут штрафовать и направлять в розыск тех, кто не успел пройти повторный медосмотр. При условии, что военнообязанный будет иметь все соответствующие документы. В случае, если "ограниченно годный" гражданин будет иметь все военно-учетные документы, а его оштрафуют или подадут в розыск из-за непрохождения ВВК, тогда Комитеты по правоохранительной деятельности и по нацбезопасности готовы рассмотреть его жалобы.

Федиенко отметил, что до 5 июня ограниченно годные сами должны пройти ВВК, или оформив направление в "Резерв+" или придя за ним в ТЦК.

Напомним, что на сегодня только 27 – 28 процентов среди ограниченно годных прошли повторную ВВК. Власти решили пойти навстречу людям и дать еще время на выполнение долга.