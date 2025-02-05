Про це в ефірі "Київ24" розповів нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко. За його словами, до ТЦК надійшла вказівка, щоб вони наразі не чіпали тих обмежено придатних військовозобов'язаних, хто не пройшов повторне ВЛК до 5 лютого, передає 24 Канал.

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Що сказав нардеп

За його словами, ТЦК не будуть штрафувати та спрямовувати в розшук тих, хто не встиг пройти повторний медогляд. За умови, що військовозобов'язаний матиме всі відповідні документи. У разі, якщо "обмежено придатний" громадянин матиме усі військово-облікові документи, а його оштрафують або подадуть у розшук через непроходження ВЛК, тоді Комітети з правоохоронної діяльності та з нацбезпеки готові розглянути його скарги.

Федієнко наголосив, що до 5 червня обмежено придатні самі мусять пройти ВЛК, або оформивши направлення у "Резерв+" або прийшовши за ним у ТЦК.

Нагадаємо, що наразі лише 27 – 28 відсотків серед обмежено придатних пройшли повторну ВЛК. Влада вирішила піти назустріч людям і дати ще час на виконання обов'язку.