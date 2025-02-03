Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Там разъяснили детали новой функции.

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Электронное направление на ВВК

Ранее военнообязанный мог получить направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) только в бумажной форме. Для этого он должен был посетить свой ТЦК и СП.

Теперь человек, желающий пройти осмотр на пригодность к военной службе, может получить направление на ВВК онлайн. Для этого достаточно авторизоваться в приложении Резерв+ и подать запрос в несколько кликов.

То есть направление в Резерв+ будет сформировано сразу в медучреждение. Так, подав запрос в приложении, в течение суток человек получает уведомление, в котором есть все необходимые детали: номер и дата регистрации направления, адрес учреждения здравоохранения для прохождения ВВК, руководитель которого ТЦК подписал направление. Этого уведомления достаточно, чтобы спланировать осмотр, объясняют в Минобороны.

Там объяснили, кто может получить электронное направление на ВВК. Согласно информации, воспользоваться услугой в Резерв+ сейчас могут военнообязанные, которые сами хотят пройти осмотр на пригодность к военной службе. То есть еще не получили повестку на прохождение ВВК.

Если же человек получил повестку на ВВК, он должен прийти в ТЦК. Вскоре Министерство обороны также планирует добавить возможность электронного направления, если человек уже получил бумажную повестку на прохождение ВВК.

В ведомстве также объяснили, нужно ли после ВВК идти в ТЦК, чтобы обновить военно-учетный документ. Там указали, что в этом нет необходимости. Военно-врачебная комиссия сама пришлет данные в ТЦК. Работник ТЦК внесет информацию в реестр Оберег – и пользователь получит в Резерв+ обновленный военно-учетный документ.

В министерстве объяснили, что будет, если сгенерировать электронное направление и не прийти на ВВК. Если военнообязанный сам желает пройти осмотр на пригодность и не явился, оповещение в Резерв+ остается актуальным в течение 30 дней. После этого запрос надо подать повторно – и в приложение поступит уведомление с той же или обновленной информацией.

Минобороны объяснило, будут ли электронными повестки на прохождение ВВК. Там указали, что нет, повестки останутся бумажными. Они, как и раньше, будут поступать физической почтой. В Резерв+ ТЦК не может инициировать запросы на прохождение ВВК самостоятельно, как и любые другие повестки. Такого понятия, как электронная повестка, не существует в законодательстве. Услуга электронного направления на ВВК – добровольная. Инициировать ее может только пользователь Резерв+.

В министерстве сказали, или теперь все направления будут цифровые. В ведомстве отметили, что нет и добавили, что бумажная альтернатива сохраняется. По желанию – например, если нет возможности воспользоваться смартфоном – военнообязанный может и в дальнейшем получить бумажное направление в ТЦК, как раньше.

Как часто надо проходить ВВК – еще один ключевой вопрос, на который дали объяснение в Минобороны. "Постановление ВВК о пригодности военнообязанного к военной службе действительно в течение года со дня окончания медицинского осмотра. Поэтому военнообязанным надо обновлять медицинскую информацию ежегодно", – указали там.

Надо ли проходить ВВК, если есть бронирование? Если человек имеет бронирование или отсрочку, его не должны направлять на ВВК, объяснили в Минобороны.

"Исключение составляют люди со статусом "ограниченно годный" – все они должны пройти повторный осмотр ВВК в определенные законодательством сроки. Поэтому человек со статусом "ограниченно годный" может получить повестку на прохождение ВВК – и в таком случае должен явиться в ТЦК, даже если имеет бронирование или отсрочку", – добавили в ведомстве.